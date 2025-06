Lazio, quanto amore per la squadra: il numero definitivo sugli spettatori

TUTTOmercatoWEB.com

I tifosi sono parte integrante del calcio: parlare di dodicesimo uomo non è retorica, ma sono fatti. Quando uno stadio è pieno ma, soprattutto, quando si ha un tifo caldo e caloroso i risultati in campo sono spesso positivi. Per questo incuriosiva, anzi spiazzava, il rendimento casalingo della Lazio di Marco Baroni nella seconda parte della stagione quando sugli spalti lo spettacolo era sempre garantito.

A confermarlo, come riporta Tuttosport, non sono solo le spettacolari coreografie che la Curva Nord metteva in atto, ma anche il numero di tifosi che quest'anno hanno risposto presente e reso la Lazio la quinta squadra della Serie A per presenze totali (843.408, con una media di 44.390 a partita), dietro Milan, Inter, Roma e Napoli, perfino davanti alla Juve. Un dato che sottolinea ed evidenza la passione e l'amore di un popolo che nella stagione appena conclusa c'è stato nei momenti felici, ma anche in quelli più dolorosi.

La classifica degli spettatori (presenze totali - media a partita)

1. Milan 1.359.360 - 71.545

2. Inter 1.332.354 - 70.124

3. Roma 1.189.872 - 62.625

4. Napoli 968.525 - 50.975

5. Lazio 843.408 - 44.390

6. Juventus 764.498 - 40.237

7. Genoa 568.430 - 31.579 (una partita a porte chiuse)

8. Bologna 532.096 - 28.005

9. Lecce 494.580 - 26.031

10. Verona 472.760 - 24.882

11. Torino 435.962 - 22.945

12. Atalanta 431.306 - 22.700

13. Udinese 414.641 - 21.823

14. Fiorentina 387.418 - 20.390

15. Parma 364.040 - 19.160

16. Cagliari 305.441 - 16.076

17. Empoli 212.498 - 11.184

18. Monza 208.644 - 10.981

19. Venezia 200.024 - 10.528

20. Como 196.560 - 10.345

