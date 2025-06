Calciomercato Lazio | Svolta Vecino: tutti i dettagli sul rinnovo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 21.55 - Matias Vecino rinnova con la Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista firmerà domani il rinnovo con il club biancoceleste. Firma su un nuovo contratto fino al giugno 2026, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Cifre confermate, perché Vecino guadagnerà ancora 1,9 milioni netti all'anno. L'ex Inter è stato un giocatore fortemente voluto da Sarri nell'estate del 2022, un giocatore su cui il tecnico vuole puntare ancora, per questo si è deciso di procedere con il rinnovo.

CALCIOMERCATO LAZIO - Novità importanti nelle ultime ore, protagonista Matias Vecino. Il centrocampista urugaiano sembrava ormai vicino a lasciare la Lazio, il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, per ora non s'era ancora parlato di rinnovo e nemmeno dal summit di 48 ore fa tra Lotito, Fabiani e Sarri erano emerse novità in merito. Direttore sportivo e tecnico si era presi qualche ora di riflessione per decidere se procedere al rinnovo o se lasciar andare l'ex centrocampista di Inter e Fiorentina, elemento comunque importante, se in condizioni fisiche ottimali. Per questo, proprio in questi minuti, sono in rialzo le quotazioni di una permanenza di Matias Vecino. Come riferisce Manuele Baiocchini su Instagram, il classe '91 potrebbe dunque rimanere a Roma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato l'11-06