Calciomercato Lazio | Nypan va al Manchester City: ma non è ancora finita

CALCIOMERCATO LAZIO - Il suo accostamento alla Lazio è durato solo poche ore. Nella giornata di ieri, infatti, Sverre Nypan ha trovato l'accordo definitivo per il suo trasferimento dal Rosenborg al Manchester City. Come riporta Fabrizio Romano, in questi minuti è arrivata la definizione totale della trattativa che porterà nelle casse del club norvegese circa 18 milioni di euro, con il calciatore che ore dovrà solo mettere la firma sul suo nuovo contratto.

POSSIBILITA' IN PRESTITO? - Ma attenzione. La candidatura della Lazio, infatti, potrebbe non essersi spenta del tutto. Il noto esperto di mercato, nel post pubblicato sui propri canali social, ha spiegato che Nypan potrebbe lasciare i Citizens per fare esperienza in prestito. Una possibilità che da Formello potrebbero prendere in considerazione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.