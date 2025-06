Lazio, Rambaudi: "Pedro? Importantissimo, fa crescere anche gli altri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi ha detto la sua sull'imminente rinnovo di Pedro e non solo: "Pedro è un giocatore che può servire alla squadra, al di là di quello che ha fatto lo scorso anno. Può far crescere gli altri, può rendere ancora. Se stimolato, invogliato, con un gioco che esalta le sue qualità, può fare bene. Differenza tecnica? Lui la farà; è un valore aggiunto su tutto, dal parlare con gli avversari al vederlo in allenamento".

"La società vuole valorizzare quello che c’è, per questo ha scelto Sarri. Io dal tecnico, che ha vinto molto, mi aspetto tanto. Quest’anno la Lazio deve competere fino all’ultimo per le primissime posizioni, se l’obiettivo non è questo c’è qualcosa che non va. Non si crescono più italiani forti nei settori giovanili; vanno scelti e motivati perché ci sono".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.