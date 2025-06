Calciomercato Lazio | Il Napoli fissa il prezzo per Raspadori: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime ore il suo nome è rimbalzato prepotentemente in orbita Lazio. Si tratta di Giacomo Raspadori, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli. Su di lui ci sono diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus, Bologna, Inter e Roma. A questo proposito, l'edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla sua situazione.

L'ex Sassuolo non è formalmente sul mercato e De Laurentiis non intende svenderlo. Il patron azzurro ha già fissato il prezzo: per portarlo via da Napoli serviranno almeno 35-40 milioni di euro, non di meno. Come riportato dal quotidiano, infatti, nel 2022 Raspadori si era trasferito per 35 milioni: nell'arco di due-tre anni il suo valore è aumentato, considerando anche i successi raggiunti.

La Lazio, dal canto suo, non farà acquisti in entrata in attacco se prima non ci sarà una cessione. Il primo indiziato per partire è il Taty Castellanos: se dovesse andare via, allora Lotito e Fabiani potrebbero anche scegliere di puntare su Raspadori. Al momento, però, la società ritiene incedibile l'argentino, come spiegato più volte dal diesse biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.