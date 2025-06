Calciomercato Lazio | Martin il nome nuovo per la fascia: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio inizia a riflettere sui possibili innesti da fare sul mercato. Il summit tra società e allenatore avvenuto nella giornata di ieri in videoconferenza è servito per definire le strategie di mercato. Tra possibili entrate e cessioni, è stata partorita l'idea di rinforzare la fascia mancina nel caso in cui almeno uno dei tre potenziali terzini dovesse lasciare la Capitale (Hysaj, Pellegrini e Tavares) e le idee non mancherebbero. Oltre al già citato Fabiano Parisi, infatti, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe palesato il proprio gradimento anche nei confronti di Aaron Martin del Genoa.

CONCORRENZA E ALTERNATIVE - Il classe 1997 è reduce da un'ottima stagione nel corso della quale ha totalizzato 36 presenze e servito 8 assist per i compagni. Numeri che ricordano quelli di Nuno Tavares, seppur con caratteristiche decisamente differenti. Sul calciatore, però, non ci sarebbero solo i biancocelesti. Il nome di Martin, infatti, sarebbe finito nel mirino anche dell'Al-Ain, club degli Emirati Arabi che avrebbero contattato la società ligure per accordarsi su un trasferimento in prestito in vista del Mondiale per Club, ma trovando il muro del Grifone. Al nome di Martin si sarebbero aggiunti anche quelli di Ben Chilwell del Chelsea (passato a gennaio in prestito al Crystal Palace) ed Emerson Palmieri del West Ham, quest'ultimo allenato da Maurizio Sarri nella sua esperienza inglese sulla panchina dei Blues.

10/06