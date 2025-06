Lazio, Guendouzi torna mezzala: il ritorno di Sarri spazza via ogni dubbio

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Per Guendouzi le estati sono sempre turbolente. Un anno fa, con Tudor in panchina, i rapporti tesi risalenti ai tempi del Marsiglia riemersero subito: "O me o lui", il messaggio lanciato alla Lazio. Alla fine fu il tecnico croato a lasciare, riportando serenità al centrocampista. Ora con il ritorno di Sarri, che lo aveva voluto alla Lazio, si apre un nuovo capitolo.

Dopo il pareggio con l’Inter alla penultima giornata, le sue parole ("Spero di andare in Champions o Europa League. Sono felice, darò sempre tutto. Ma vediamo cosa succede, dipende da tante cose…") avevano fatto discutere. In quel momento la Lazio era stata superata dalla Roma in classifica e la speranza di un piazzamento europeo si era complicata. Il successivo crollo con il Lecce ha poi cancellato ogni possibilità di coppe.

Il feeling con Sarri però può essere decisivo. Guendouzi tornerà mezz’ala nel 4-3-3, ma dovrà migliorare in zona gol: solo una rete nell’ultima stagione, 3 l’anno prima. A compensare, però, c’è una continuità impressionante: 94 presenze in due anni, titolare in 37 partite su 38 in campionato. La Lazio riparte da lui: carattere, corsa e ora, forse, anche nuove motivazioni.

