Lazio, Fabiani torna da Sarri: in programma un nuovo vertice di mercato

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Il primo incontro era stato a Figline, il secondo a Formello, il terzo sarà invece a casa di Sarri. La società continua a lavorare per pianificare la prossima stagione a stretto contatto con il Comandante.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport nella giornata di ieri si è svolta una call tra presidente, tecnico e direttore sportivo e, proprio Fabiani, nella giornata di domani è atteso a Castelfranco di Sopra per approfondire i temi di mercato. Il patron biancoceleste ha già chiarito la sua idea in merito, si è affidato a Sarri per rilanciare le potenzialità della squadra e per valorizzare i giovani e, allo stesso tempo, trattenere i big per dare solidità alla squadra.

A luglio diversi profili verranno valutati: Sarri non ha nascosto di gradire una mezzala di qualità ma comunque Dele-Bashiru sarà valutato durante il ritiro di Formello. Da capire la situazione legata a Vecino, in scadenza, e anche di Castellanos che, come riportato dalla nostra redazione, piace al tecnico ma che potrebbe partire se dovessero arrivare proposte da 30-35 milioni.

Pubblicato il10/06