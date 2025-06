Calciomercato Lazio | Incontro Lotito-Fabiani: ecco le strategie del club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Un incontro per definire le strategie e fare il punto della situazione. Lotito e Fabiani si sono visti a Formello, Sarri era collegato in call. Pedro rinnova, domani è previsto l'autografo sul nuovo contratto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, inoltre, Vecino va verso l'addio. Sono ancora in corso valutazioni sulla posizione dell'uruguaiano, ma la separazione è lo scenario più concreto. La novità arriva dalla fascia destra: Isaksen può diventare un uomo mercato, se dovesse arrivare una proposta allettante il danese potrebbe dire addio. Occhio, invece, a Tchaouna, perché Lotito e Fabiani sono convinti che il ragazzo possa esplodere sotto la guida di Sarri e vorrebbero tenerlo a Roma. In attacco, invece, va monitorata la situazione di Castellanos, a Sarri l'argentino piace, ma se dovessero arrivare proposte da 30-35 milioni partirà e si andrà sul mercato per rimpiazzarlo con un nome importante. Mandas per ora resta, dipenderà anche qui dalle offerte, per la Lazio vale almeno 20 milioni di euro. Per Tavares, invece, la società non intende sedersi al tavolo delle trattative, a meno che non arrivino offerte da 40 milioni.

Lazio, si parte. Sta andando in scena a Formello un summit tra Lotito e Fabiani, con Maurizio Sarri in collegamento. Al centro - ovviamente - la programmazione della stagione, con i primi movimenti di mercato (e non) a cui dare priorità. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul tavolo senz'altro il discorso Tavares che, dopo esser stato riscattato dall'Arsenal, potrebbe rappresentare una pedina di gran pregio per l'allenatore oppure, nel caso in cui si decidesse per la sua partenza, un tesoretto per le casse biancocelesti. Va detto, infatti, che la società avrebbe già rifiutato una cifra intorno ai 30 milioni, che l'Al Hilal era disposta a versare alla Lazio per il cartellino del portoghese. Anche in virtù di una cospicua percentuale da riconoscere all'Arsenal, la Lazio ha alzato le richieste. Se non verranno accontentante, non partià.

Una cosa è certa, il presupposto del club, ripetuto da giorni: "Il gruppo squadra si conferma". Oggi però andranno discusse le prime considerazioni, i primi punti di vista e giudizi su quel che ci sarà da fare. Un colloquio importante, a circa un mese dalla ripresa delle attività a Formello, in cui potrebbero indirizzarsi le prime scelte concrete. Per quanto riguarda il mercato, certo, ma anche per i rinnovi, gli "intoccabili" e quelli su cui andrà fatta più di una riflessione in merito alla permanenza, come ad esempio Tchaouna. Partono le straregie della Lazio: a Formello si decide quello che sarà il futuro della squadra.

Pubblicato alle 19.45