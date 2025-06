Calciomercato Lazio | Tchaouna in uscita? Il PSV torna alla carica: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Loum Tchaouna dipenderà dal mercato e dalle offerte che arriveranno alla Lazio. L'ipotesi che resti nella Capitale per esser valorizzato da Maurizio Sarri non è da escludere, ma qualora dovesse essere messa sul piatto una cifra consona, allora dir di no sarebbe impossibile. Proprio in tal senso, secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica, negli uffici di Formello sarebbe arrivata un'offerta da parte del PSV Eindhoven da 15 milioni di euro.

L'OFFERTA DEL PSV - Il club olandese, che aveva già cercato l'esterno classe 2003 nel mercato di gennaio, sarebbe pronto a portarlo nei Paesi Bassi sulla base di un prestito oneroso più obbligo di riscatto al termine della stagione. Un'offerta che se dovesse trovare conferma potrebbe spingere la Lazio a dare il 'sì' definitivo al trasferimento. In attesa di novità e di conferme, però, per il momento Tchaouna resta un calciatore biancoceleste alla corte di Maurizio Sarri che le proverà tutte nel tentativo di far tornare alla luce quel talento espresso durante la parentesi salernitana, ma svanito nella prima avventura nella Capitale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.