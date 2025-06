Dalle giovanili di Rovella all'interesse di Red Bull: l’Alcione sogna la Serie B

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’Alcione, la terza squadra di Milano oggi in Serie C, potrebbe presto cambiare volto. Il presidente Giulio Gallazzi è in trattativa con diversi investitori stranieri, tra cui spicca Red Bull, il colosso austriaco già protagonista nel calcio internazionale con club come Lipsia, Salisburgo e New York Red Bulls. Red Bull, non ancora presente in Italia, come spiega Calcio e Finanza, avrebbe preso contatti con l’Alcione dopo aver valutato – senza successo – l'acquisto del Torino.

Il progetto del club milanese è ambizioso: puntare alla Serie B e costruire un nuovo stadio a pochi chilometri da San Siro. Nonostante un fatturato contenuto (circa 5 milioni di euro), l’Alcione può contare su un settore giovanile molto produttivo, lo stesso in cui è cresciuto Nicolò Rovella, oggi centrocampista della Lazio e della Nazionale. Proprio il vivaio è una delle leve su cui si fonda il modello di sviluppo della società, che si ispira alle grandi capitali europee come Londra e Parigi, dove convivono più squadre professionistiche.

