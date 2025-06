Lazio, Sarri crede in Pedro: un rinnovo per omaggiare la grandezza del campione

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Già ieri era stata resa nota la notizia del rinnovo di Pedro, un piccolo mattoncino che va a "costruire" la Lazio della prossima stagione targata Maurizio Sarri. Mentre si attende quello di Vecino, il canarino ha firmato fino al 2026 a 2,2 milioni, cifre sottolineate anche dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il tutto è avvenuto con un semplice scambio di mail, oggi arriverà la firma di Lotito, domani il comunicato che annuncerà l'operazione conclusa. Tra un anno si parlerà di futuro.

Un rinnovo lampo, anche un segno di gratitudine ad un campione che a luglio compirà 38 anni e che alla Lazio ha vissuto una seconda giovinezza a suon di gol. Il canarino, nella stagione da poco conclusa, ha segnato 9 gol da subentrato, superando Rocchi con 6 reti nel 2008-2009, ex recordman della Lazio dal 1994-95. Meglio di Pedro solo Muriel, che nella stagione 2019-2020 ha segnato 11 gol entrando a partita in corso con l'Atalanta. Solo Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid (12 gol) ne ha centrati di più nei cinque campionati top di questa stagione." "Pedrito" ha inoltre firmato tre doppiette con Baroni in panchina: Monza, Parma e Inter. Si tratta del secondo giocatore più esperto della Lazio a riuscirci: lui a 37 anni e 274 giorni, prima si piazza Klose a 37 anni e 306 giorni nel 2016. Lo spagnolo ha inoltre stabilito il suo nuovo record di gol in una stagione di Serie A (10): era dal 2013-14 che non arrivava in doppia cifra (aveva segnato 15 reti con il Barcellona in Liga).

