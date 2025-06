Lazio, Isaksen e quella rivelazione: "La Roma voleva la mia fidanzata. Il mio sogno..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gustav Isaksen allarma la Lazio. L'esterno danese, che sta facendo impazzire i tifosi della Danimarca con le sue prestazioni a suon di gol, ha rilasciato una lunga intervista al portale Ekstra Bladet. Durante la chiacchierata, Gus ha fatto alcune rivelazioni piuttosto particolari che riguardano la sua ragazza e che potrebbero riguardare anche il mercato. L’esterno destro della Lazio è fidanzato da molti anni con Olivia Holdt, calciatrice danese anche lei nella nazionale, che nell’ultima stagione si è trasferita a Londra, nel Tottenham. Come ogni fidanzamento, la distanza si fa sentire e al danese manca tanto anche perché le “occasioni per vedersi non sono tantissime anche se quando capita o io vado a Londra o lei viene a Roma, ci manchiamo a vicenda, ma è una parte della nostra vita che, per il momento, va bene così, ma non per molto…“.

L'attaccante della Lazio è felice per il ritorno di Maurizio Sarri tanto che non vede l’ora di riabbracciarlo, ma forse la sua dolce metà è ciò che le manca davvero: “Devo ammettere che 1800 chilometri di distanza sono davvero troppi per mantenere una relazione, ma noi ce la stiamo facendo e per fortuna c’è la tecnologia che ci fa stare vicini e ci fa passare del tempo insieme, ma essere tutti e due nello stesso posto è un’altra cosa, questo è normale…“.

La voglia dunque di stare nella stessa città e squadra è sempre presente, con Isaksen che racconta un retroscena molto curioso: “Olivia e io ci sentiamo tutti i giorni, passiamo le ore a stare su Face Time, ma stare nello stesso posto e nella stessa città sarebbe un sogno, c’è stata la possibilità l’anno scorso, è stata davvero a un passo, io ci ho sperato ma forse, ragionandoci bene, è stato meglio così che non si sia verificata questa operazione perché si trattava della Roma e magari ci sarebbero stati dei problemi con me che giocavo nella Lazio, e così è andata al Tottenham…". Uno sguardo sul mercato va messo, perché Gustav parla chiaro e rivela il sogno di entrambi: “Prima o poi giocheremo nello stesso posto, magari nella stessa squadra, sarebbe fantastico che lei venisse a giocare nella Lazio ma non lo so, sinceramente. Di sicuro prima o poi o lei io giocheremo nello stesso posto o magari nella stessa squadra. E’ il nostro sogno".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.