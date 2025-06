Lazio, senti Bendtner: "Isaksen è molto interessante, può fare grandi cose"

TUTTOmercatoWEB.com

Da impazzire, Gustav Isaksen. In Danimarca ha conquistato tutti, stravedono per lui. L'ultimo gol contro l'Irlanda del Nord è stato solo l'ultimo di una serie di prestazioni di altissimo livello con la maglia della sua Nazionale. E ora in patria lo proiettano già in grandi club. Uno di questi è l'ex Juventus Nicklas Bendtner, che nel suo podcast Stolpe Ind ne ha parlato davvero bene. Di seguito le sue parole.

“Quello che trovo davvero interessante quando parliamo di Gustav Isaksen e del ruolo dell'ala è come il calcio si sia evoluto in modo tale che la velocità ora sia la cosa più importante. Gli esterni e i terzini sono diventati fondamentali in tutte le squadre più forti. Sono loro a guidare la palla, a dribblare, a puntare e ad avere il ritmo. Lo si vede al PSG, al Barcellona, al Liverpool, al Real Madrid: ci sono sempre più squadre che giocano in questo modo, come anche anche l'Arsenal. Isaksen è un tipo di giocatore che ha queste caratteristiche. Se riesce a prendere fiducia e a giocare come ha fatto nelle partite internazionali e ai suoi inizi alla Lazio, potrebbe essere davvero un calciatore molto interessante".

