Inter, Kolarov conferma: "Offerta improvvisa. Decisone non facile ma..."

"Ho accettato un'offerta improvvisa, ma per me molto significativa, di diventare il primo assistente allenatore dell'Inter, uno dei club più famosi d'Europa. Questa decisione non è stata facile, perché ho iniziato la mia carriera da allenatore con grande dedizione e orgoglio sulla panchina della nazionale giovanile serba", con queste parole Aleksandar Kolarov ha confermato che sarà lui il vice allenatore di Chivu nella sua nuova esperienza all'Inter.

A conferma è arrivato anche la nota della Federcalcio serba che ha comunicato com l'ex Lazio e Inter abbia accettato la proposta dei nerazzurri: "Quando abbiamo affidato a Kolarov, leggenda della nostra Nazionale, il ruolo di CT dell’U21, eravamo certi che si trattasse dell’inizio di una grande carriera da allenatore. Nonostante il suo incarico sia stato breve, Aleksandar ha dimostrato grande professionalità, dedizione ed entusiasmo nel lavoro con i giovani. Il suo passaggio in uno dei più grandi club europei è la conferma che si tratta di un tecnico in ascesa, con il potenziale per lasciare un segno importante nel calcio. Siamo orgogliosi che abbia iniziato questo nuovo capitolo proprio nella nostra Federazione, e gli auguriamo tanta fortuna, successi e nuovi trofei con l’Inter".

