Romagnoli-Lazio, appuntamento con Lotito in ritiro: si lavora al rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Romagnoli è uno dei pilastri del "sarrismo", voluto fortemente dal tecnico toscano fin dal suo arrivo nel 2021. Sarri ha chiesto la sua conferma anche per il nuovo ciclo e la società si è mossa per accontentarlo: Lotito e Fabiani vogliono trattenerlo e hanno già avviato i colloqui per il rinnovo.

Martedì 10 giugno, come riporta il Corriere dello Sport, si è tenuto un nuovo incontro con gli agenti del giocatore: l’idea è prolungare il contratto fino al 2029, con la possibilità di estenderlo di tre anni. Il vero nodo, però, è l’ingaggio. Quando firmò, accettò uno stipendio più basso con la promessa di un aumento in caso di Champions. Ma, nonostante il secondo posto del 2022-23, l’adeguamento non è mai arrivato.

Fabiani ha riaperto al rinnovo e da fine maggio ci sono stati due incontri con il team di Raiola. Ora si attende l’appuntamento decisivo: a luglio, durante il ritiro, Lotito incontrerà di persona Romagnoli a Formello per chiarire tutto, anche dal punto di vista economico.Romagnoli è molto legato alla Lazio, ma vuole che le promesse vengano rispettate. Ha ricevuto offerte, anche dall’estero, ma ha sempre detto che non giocherebbe mai in un’altra squadra italiana. Il suo sogno resta quello di chiudere la carriera in biancoceleste.

