Calciomercato Lazio | Pio Esposito parte con l'Inter: sarà al Mondiale per Club

Francesco Pio Esposito è oggetto di mercato di tante squadre di Serie A, ma intanto vola negli Stati Uniti con l'Inter. Il centravanti è rientrato dal prestito allo Spezia e salterà l'Europeo Under 21 con l'Italia per prendere parte al Mondiale per Club. Il nuovo tecnico nerazzurro Chivu infatti l'ha convocato: ora è in partenza con la squadra in attesa di scoprire il suo futuro. Su di lui c'è anche la Lazio di Sarri che lo segue per un eventuale colpo in attacco.

