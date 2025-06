Italia, casting per il nuovo commissario tecnico: Gattuso passa in pole

Il rifiuto di Claudio Ranieri ha costretto la FIGC a cercare un nuovo nome per la panchina dell'Italia, un profilo in grado di prendere per mano la Nazionale e condurla al Mondiale dopo che gli ultimi due risultati (la sconfitta contro la Norvegia e la vittoria 'solo' per 2-0 contro la Moldavia) hanno complicato il cammino.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, lo sguardo di Gravina sarebbe andato al gruppo del 2006 e in particolar modo verso i nomi di Fabio Cannavaro, Alberto Gilardino, Daniele De Rossi, ma soprattutto Gennaro Gattuso. L'ex allenatore di Milan e Napoli, infatti, sarebbe passato in vantaggio sulla concorrenza e sarebbe attualmente al centro delle riflessioni del presidente federale, pronto ad avviare i contatti per convincerlo ad accettare l'incarico ed ereditare la panchina di Luciano Spalletti.

