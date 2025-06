Italia, Ranieri rinuncia: non sarà il nuovo ct della Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava essere a un passo e, invece, Claudio Ranieri non sarò il nuovo allenatore della Nazionale. Come riportato da Sky Sport, infatti, Ranieri ha deciso di mantenere la parola data alla Roma per la quale, dopo essere stato allenatore, ricoprirà il ruolo di Senior Advisor dei Friedkin.

Una decisione in assoluta autonomia, quella presa da Ranieri, non c’erano infatti impedimenti in merito al possibile doppio ruolo e anche i Friedkin avevano dato il via libera al tecnico che però ha preferito rimanere in giallorosso.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.