Italia - Moldavia, al top per ascolti: è il quarto evento più visto del 2025

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il momento delicato e le prestazioni poco brillanti, l'Italia è riuscita a riscuotere un po' di successo in termini di ascolti. Sono stati olte 7 milioni e mezzo i telespettatori che hanno seguito la sfida con la Moldavia, valida per la seconda giornata delle qualificazioni al Mondiale. Il match è stato trasmesso in diretta su Rai 1 e ha fatto registrare il 38,4% di share vincendo gli ascolti della prima serata.

Il picco di ascolti è stato raggiunto nel secondo tempo con il 39,3% di share e 7 milioni 655 mila spettatori, con punte oltre il 41% in alcuni momenti. L'evento, riporta Calcio e Finanza, è stato il quarto più visto del 2025. Al primo posto c'è la finale di Champions con 8,4 milioni di spettatori e il 43,9% di share tra TV8 e Sky, poi l'andata dei quarti di finale di Nations League tra Italia e Germania con 8,0 milioni di spettatori e il 37,2% di share su Rai 1 e la semifinale di ritorno di Champions League con 7,9 milioni di spettatori e il 36% di share tra Sky e TV8. In termini di share, la sfida degli azzurri sale al secondo posto mentre è addirittura la più vista se si considerano solo i dati in chiaro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE