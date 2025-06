Lazio, Ferrari: "Ora Sarri è ben voluto nello spogliatoio. Quando se ne andò..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il ritorno di Maurizio Sarri raccontato da chi ha lavorato a stretto contatto con lui. Fabrizio Ferrari, ex collaboratore del tecnico toscano, ha rivelato le sue sensazioni riguardo il nuovo corso del Comandante alla Lazio, svelando anche alcuni retroscena sul suo addio nel 2024. Di seguito le sue dichirazioni ai microfoni di Radiosei.

“Quando ho saputo del ritorno di Maurizio Sarri a Roma ho pensato al ritorno di Zoff che, poi, fece benissimo. Certamente il ritorno del tecnico toscano ha fatto comodo a Lotito, aveva bisogno di una certezza dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Lui è stato fermo a lungo, ha nuovamente maturato lo stimolo di tornare in pista. A Formello si sentiva nella sua seconda casa, questo gli mancava. Quando è andato via si erano formate due fazioni all’interno del gruppo squadra, inoltre aveva una situazione famigliare molto particolare. Non era sereno, mentre ora rientra in uno spogliatoio in cui è ben voluto. L’ossatura della squadra ha lavorato bene con lui, c’è anche quel Castellanos con il quale lui ha lavorato molto senza avere grandi riscontri in virtù della presenza di Immobile. Mercato? Sarri ora farà 4-5 nomi per ogni ruolo in cui vorrebbe intervenire, la Lazio è chiamata a rispettare quella lista”.

