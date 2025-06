Italia, Mancini apre: "Niente di più bello che allenare la Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Mancini si ricandida per la panchina della Nazionale. Da diverso tempo, ormai, l’ex ct ha ammesso di essersi pentito per la scelta di abbandonare l'Italia e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, di fatto ha aperto a un ritorno: "Un motivo per cui tornerei? Perché per un allenatore non c'è cosa più bella che guidare la Nazionale: io ho vinto con i club, ma se vinci con l'Italia è un'altra cosa. E perché si tornerebbe sempre dove si è stati felici. A Coverciano stavo da dio, con tutti. C'era proprio un bel clima. Quello che forse è mancato ultimamente? E come faccio a dirlo? Quello che posso dire è che conosco molti dei giocatori che ci sono anche oggi e mi è dispiaciuto per loro che si sia creata questa situazione. Che per me sarebbe una bella sfida non ci sono dubbi. Anche un bel rischio, sì. Ma a volte bisogna prenderselo qualche rischio, no?".

"Io sono convinto che ci siano tutti i mezzi necessari per essere al Mondiale fra un anno. Anzi, sono abbastanza sicuro che ci andremo: a sentire certi discorsi sembra che siamo già fuori. Troppo pessimismo? È la cosa più semplice da avere, perché rende di più: le cose negative sono quelle che fanno più notizia. Che fanno parlare".

