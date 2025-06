Italia, Reja duro con Ranieri: "Ma come si fa a rifiutare la Nazionale?"

TUTTOmercatoWEB.com

Momento difficilissimo quello che sta vivendo la Nazionale. Spalletti è stato esonerato, Ranieri ha rifiutato l'incarico e la Figc non ha ancora trovato un sostituto. Sul tema si è espresso in modo netto anche l'ex allenatore della Lazio Edy Reja raggiunto dai microfoni del Messaggero Veneto.

"Non esiste rifiutare la maglia azzurra, non si può rifiutare di allenare la Nazionale. È una cosa fuori dal mondo. Eppure Claudio aveva dichiarato che gli mancava solo la Nazionale. A 75 anni non avrà voluto prendersi questa gatta da pelare. Doppio incarico? Impossibile quando alleni l’Italia. Devi girare, vedere giocatori, parlarci. Io quando allenavo l’Albania ho convocato oltre 50 giocatori andando a vedere anche i ragazzini. Poi c’è chi la rifiuta, come Ranieri, e chi se ne va come ha fatto Mancini, per andare in Arabia. Dai...".

"Gattuso? Ha dimostrato temperamento e forte personalità, darebbe una scossa. Ha amato l’azzurro. Per cambiare rotta farei giocare tutti nel loro ruolo, con tanti stranieri non ci sono più i blocchi di Juve, Inter o Milan su cui impostare la squadra. È difficile, ma qualificarci al Mondiale è possibile. Intanto basterebbe un po’ di amore per la maglia azzurra".

