Morrison racconta: "Alla Lazio ho litigato con Inzaghi. Mia madre stava male e..."

Al podcast 'UndrTheCosh', l'ex calciatore della Lazio Ravel Morrison ha raccontato un episodio spiacevole vissuto nella Capitale con Simone Inzaghi come allenatore. Queste le sue parole: "Ho litigato con Inzaghi ai tempi della Lazio. Ero tornato a casa perché mia madre stava male e lui mi disse di ritornare a Roma perché avrei giocato da titolare la prossima partita. Alla fine non mi ha fatto partire dall'inizio, e nemmeno subentrare. Da lì ho lasciato definitivamente la Lazio e sono rimasto a casa per badare ai miei fratelli più piccoli. In quel momento c'era solo mia nonna, mia madre era in rianimazione. Non avrei mai lasciato i miei fratellini da soli solo per tornare a Roma e non giocare nemmeno. Loro sapevano tutta la mia storia, ma mi hanno comunque detto di rientrare in Italia perché avrei giocato da titolare. E invece non mi hanno fatto nemmeno riscaldare".

