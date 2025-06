Udinese, Sanchez contro Runjaic: "Sono arrabbiato con lui. Non mi ha..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alexis Sanchez, dopo la cocente delusione della mancata qualificazione al prossimo mondiale, ha parlato così, analizzando anche il suo rapporto con il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic:

"Sono arrabbiato, la verità è che ho avuto a che fare con un allenatore che non mi ha capito e non ho giocato per molto tempo, infortunato. Mi sento fisicamente bene, quelli che parlano di me che vadano a vedere i miei allenamenti. Sono professionale in tutti gli ambiti. Ci sono giocatori come Modric e Ronaldo che giocano ancora a 40 anni, non mi sento da meno. Da tre anni non gioco nella mia posizione. E' difficile giocare da 9. Aspettare che mi arrivino palloni è difficile, ma devo fare il possibile per aiutare i miei compagni. Spero di andare in una squadra che mi dia la possibilità di giocare e continuità. Sono professionale da quando ho 15 anni".

