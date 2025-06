Lazio, Agostinelli propone Milinkovic: "Serve uno così, lo vedrei bene"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Andrea Agostinelli ha parlato della Lazio nel corso dell'intervento a Radiosei, soffermandosi sulla necessità del club biancoceleste di acquistare una mezzala con propensione al gol. Ecco le sue parole:

"La Lazio ha bisogno di un centrocampista in grado di arrivare in doppia cifra. Sono molto curioso di vedere chi verrà preso, è il primo acquisto che bisogna fare. Ad esempio Fazzini è un giocatore molto interessante per il futuro, ma se vuoi quqlcosa di pronto subito devi alzare il tiro. Io una ritorno di Milinkovic lo vedrei bene, ha tutte le qualità per andare in doppia cifra, ancora non è anziano. Serve un giocatore così alla Lazio. Per me lui è rimasto attaccato alla Lazio. Fazzini è più tecnico, Gabbian è più bravo nell’inserimento in area di rigore, è un po’ più fisico. Per certi tratti somiglia a Vecino, però se vuoi uno decisivo palla al piede forse è meglio Fazzini".

