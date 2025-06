Lazio, Petrucci (Sky): "Si punta ad abbassare il monte ingaggi". E su Romagnoli...

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport Matteo Petrucci ha trattato diverse tematiche, dal nuovo contratto di Sarri ai possibili rinnovi di Romagnoli e Gila, passando per un possibile colpo in difesa. Queste le sue parole: "L'anno scorso il monte ingaggi è sceso del 20%, e quest'anno si vorrebbe abbassare ulteriormente, così come l'età media per quanto possibile. Per il mercato dobbiamo avere pazienza, sarà la fase due del mercato dopo i rinnovi e le cessioni".

"È tornato Sarri con un ingaggio inferiore rispetto al passato e con un bonus importante in caso di qualificazione Champions, potrebbe essere fatta un'offerta simile anche a Romagnoli. Si aspetta un adeguamento sia economico che della durata del contratto sulla base di una promessa che gli è stata fatta, l'ha detto pubblicamente. La Lazio vorrebbe continuare con romagnoli, prolungando il contratto, ma senza adeguamento, si sta trattando su queste basi".

"In questo momento non si sta trattando il rinnovo di Gila, mentre per Guendouzi è previsto un incontro per il rinnovo nelle prossime settimane. Aron Martin è un giocatore che piace alla Lazio, ma si affonderebbe solo in caso di cessione di Tavares, che potrebbe portare una plusvalenza importante e potrebbe essere sacrificato, così come Pellegrini che ha un ingaggio importante".

