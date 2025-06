Al Hilal, saltato il trasferimento di Angelino dalla Roma: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelino resta alla Roma, almeno per il momento. Dopo i tentativi sfumati per Theo Hernandez e Nuno Tavares, Il terzino giallorosso sembrava ormai a un passo dal raggiungere Inzaghi all'Al Hilal, ma i due club non hanno raggiunto un accordo per il trasferimento. Oltre agli aspetti economici, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il motivo del mancato trasferimento è da ricondurre anche al fatto che oggi è l'ultimo giorno di mercato per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, non c'è il tempo materiale per consentire all'affare di andare in porto e ad Angelino di partire in direzione Riad. Forse se ne riparlerà dopo il Mondiale per Club, sempre se il club allenato da Simone Inzaghi non cambierà obiettivo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.