Lazio, Lotito prova a blindare Romagnoli: la nuova offerta e l'idea sul futuro

RASSEGNA STAMPA - Riproviamoci. La Lazio e Romagnoli ancora insieme, si può fare. Prima la telefonata di Sarri per convincerlo a rimanere; poi è sceso in campo il presidente Lotito con un'offerta di rinnovo fino al 2029, ma senza aumentare l'attuale ingaggio da tre milioni. Il nodo principale è proprio economico e di principio, come spiegato da Il Messaggero: c'era stata una promessa di adeguamento dopo la Champions raggiunta nel 2023, ma mai rispettata. Ora però il patron biancoceleste deve tenere sotto controllo il monte-stipendi.

Se Romagnoli dovesse rifiutare la nuova proposta della Lazio perché attratto dalle offerte monstre che arrivano dall'Arabia Saudita, allora la società sarebbe disposta a perderlo a parametro zero nel 2027. Questa è l'idea di Lotito: meglio lasciarlo andare via in scadenza tra due anni piuttosto che per una cifra irrisoria adesso. Il prezzo fissato dal presidente per lasciar partire subito il centrale si aggira comunque intorno ai 10-15 milioni di euro.

La trattativa con la scuderia Raiola prosegue da un mese. Il ritorno di Sarri ha aiutato a riaprire i discorsi: il tecnico sta facendo praticamente da intermediario. Fabiani, tra l'altro, gli ha promesso che rimarrà e che farà ancora coppia con Gila in difesa. Il Comandante dovrà fare un grande lavoro sulla difesa, visti i troppi gol subiti nell'ultimo anno con Baroni in panchina. Tutto sarebbe più facile con Romagnoli.

