Italia, Sacchi contro Ranieri: “Alla Nazionale non si può dire di no!”

RASSEGNA STAMPA - La Nazionale italiana è ancora senza allenatore. Dopo l'esonero di Spalletti, annunciato dal tecnico stesso alla vigilia di Italia-Moldavia, sembrava tutto fatto per l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina azzurra. La Roma aveva dato il benestare per ricoprire i due ruoli, ct e consulente per i Friedkin, ma dopo un accordo iniziale, l'ex tecnico della Roma ha rifiutato l'offerta di Gravina.

Della delicata situazione della Nazionale ha parlato Arrigo Sacchi in esclusiva alla Gazzetta dello Sport. L'ex ct della Nazionale ha spiegato che in questo momento l'Italia sia trattata male: "Prima della partita contro la Norvegia ho letto di un giocatore che ha detto no alla convocazione di Spalletti e poi ha polemizzato con l'ormai ex commissario tecnico. Adesso c'è una persona seria come Ranieri che, all'improvviso, dopo che erano già stati stretti degli accordi per l'ingaggio, si tira indietro. E così la Nazionale resta senza allenatore e in pieno caos. Posso dire che l'Italia merita un comportamento diverso?"

E poi ancora su Ranieri: "Non conosco le motivazioni del rifiuto, ma ritengo che alla Nazionale non si possa dire di no. È un dovere morale rispondere alla chiamata. Cosa c'è di più nobile di poter essere a capo di un progetto che coinvolge l'intero Paese?"

