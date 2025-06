Lazio, Il Messaggero rivela: "Pedro studierà Sarri per un futuro da allenatore"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il rinnovo di Pedro è ormai cosa fatta. Lo spagnolo, 38 anni a luglio, ha firmato il terzo rinnovo con la Lazio nelle scorse ore, di cui manca solo l'annuncio ufficiale da parte della società. Sarri, che lo ha voluto in biancoceleste nel 2021, lo ritroverà anche nella stagione 2025/26, dopo esser stato rilanciato da Baroni e aver concluso la sua miglior stagione italiana.

L'attaccante ha rinnovato per un anno e si è parlato anche di un futuro completamente diverso. Il Messaggero, infatti, ha rivelato che Pedro sfrutterà quest'anno alla corte di Sarri per studiare il tecnico per poi, in futuro, sostenere l'esame per prendere il patentino da allenatore e iniziare una nuova carriera alla Lazio, partendo dalle giovanili come fece Simone Inzaghi.

Lotito e Fabiani sono andati incontro così ai desideri di Pedro, che a novembre, in un'intervista al quotidiano, aveva svelato il suo desiderio: "Mi piacerebbe e sarebbe bellissimo un ruolo all'interno della Lazio, soprattutto come allenatore tra qualche anno"

