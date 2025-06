Lazio, Rambaudi: “Sarri? Spero non si azzeri tutto. Alla società chiedo…”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi ha detto la sua sull’imminente nuovo ciclo della Lazio con Maurizio Sarri, parlando anche di alcuni obiettivi di mercato dei biancocelestii. “Se la squadra giocherà un buon calcio e lotterà per stare ai piani alti, ci sarà entusiasmo. Io mi auguro che non si dirà che questo sarà un anno di transizione: quello è accaduto nella passata stagione, ora spero che con l’arrivo di Sarri cambi qualcosa. Non vendere fumo e fare un percorso serio: questo chiedo alla società. Castellanos occupa la zona anche in manovra, Raspadori è un ‘finto’ centravanti, viene incontro e partecipa e poi si inseriscono gli esterni. La scelta tra loro dipende da ciò che chiede il tecnico al suo attaccante”.

L'ex esterno biancoceleste ha aggiunto: “Sotto l’aspetto dell’addestramento, Sarri è un ottimo allenatore. Per ricominciare un ciclo va bene ma io spero non sia un iniziare da capo. Cancellieri vice di Isaksen? Il mio obiettivo è lottare per le prime quattro posizioni, quindi direi che serve altro. Cancellieri mi piace per le sue caratteristiche, ma io devo migliorare la stagione che si è appena conclusa. Raspadori o Pio Esposito? Opterei per il secondo, è un centravanti. È forte, interpreta bene la sua zona di campo, vede la porta, è bravo di testa ed è fisicamente dotato. È un giocatore di alto livello”.

