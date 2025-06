Lazio, valutazioni su Patric: il suo futuro è in dubbio. Tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Difesa da risistemare. Non solo a livello di prestazioni, fortemente sottotono con Baroni visti i tantissimi gol subiti. Ma anche a livello di nomi: Fabiani ha promesso a Sarri che la coppia Romagnoli - Gila resterà come titolare di fronte a Provstgaard e Gigot. Il centrale in dubbio perciò è Patric, come riportato da Il Messaggero.

Cinque difensori sono troppi per due competizioni, per questo la Lazio, con l'agente Raiola, sta valutando la posizione dello spagnolo. In particolare, poi, dopo i tanti infortuni dell'ultima stagione: l'intervento alla caviglia a marzo gli aveva fatto finire anticipatamente la stagione. Nonostante Sarri abbia un buon feeling con Patric e apprezzi molto le sue qualità, il suo futuro è in bilico.

