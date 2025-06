Calciomercato Lazio | Da Gaaei a Ledezma fino a Parisi: Sarri vuole un rinforzo sulla fascia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2025

RASSEGNA STAMPA - La Lazio al momento non prevede interventi urgenti sugli esterni difensivi: i ruoli sono coperti e si interverrà solo in caso di cessioni. Lotito ha rifiutato un’offerta da 35 milioni dell’Al-Hilal per Tavares, Marusic ha rinnovato automaticamente fino al 2026, ma attende un adeguamento, Lazzari e Hysaj dovrebbero restare, mentre per Pellegrini si dovrà decidere entro giugno.

Come spiega il Corriere dello Sport, Sarri gradirebbe un rinforzo per fascia, ma senza fretta. A destra piacciono Anton Gaaei (Ajax) e Richard Ledezma (PSV, in scadenza), mentre tornerà Floriani Mussolini dal prestito alla Juve Stabia: il suo staff vuole garanzie tecniche prima di accettare una permanenza. A sinistra piace Parisi (Fiorentina), nome caldo già cercato in passato. Attenzione anche a Archibald Brown del Gent (8 milioni) e Junior Firpo, ex Leeds, ora svincolato e nel mirino del Lione.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.