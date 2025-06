Lazio, trent’anni fa la rivolta biancoceleste: bloccata la cessione di Signori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erano le 15:30 dell’11 giugno 1995 quando un annuncio del presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, colpì come un fulmine a ciel sereno tutti i tifosi biancocelesti. “Ho venduto Signori al Parma per 25 miliardi”, queste furono le parole inattese pronunciate dal patron, le quali furono seguite da una vera e propria rivolta messa in atto dal popolo laziale. Con 76 reti in 105 gare disputate in tre stagioni con l’aquila sul petto, Beppe Signori era diventato un vero e proprio idolo dei tifosi della Lazio, che di fronte a questa decisione apparentemente inspiegabile decisero di insorgere sotto la sede del club.

A trent’anni di distanza da quel giorno, Sky Sport ha ricordato quello storico avvenimento, ripercorrendo il giorno in cui una rivolta popolare riuscì a bloccare la cessione di quello che era considerato uno degli attaccanti più forti in circolazione. Monete e pomodori lanciati, confezioni di latte Parmalat (l’azienda di Tanzi, presidente del Parma) distrutte, questo e molto altro fu fatto per impedire che Beppe-gol lasciasse la Capitale. I risultati non tardarono ad arrivare e solo poche ore più tardi Zoff annunciò: “Signori resta alla Lazio”, seguito dalla conferma di Tanzi: “Non lo voglio più, è insorta la piazza e io devo vendere i miei prodotti”. Trent’anni fa, i supporters laziali scrissero un capitolo di calciomercato storico, bloccando una trattativa già chiusa e dimostrando quanto peso possano avere i tifosi nel calcio.

