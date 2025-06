Italia, il rifiuto di Ranieri. La Gazzetta dello Sport attacca: "Così no!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il grande rifiuto di Ranieri alla Nazionale italiana: "Così no!", scrive La Gazzetta dello Sport. Dal 'sì' al dietrofront, tutto in 48 ore: "Per due giorni è stato il nuovo allenatore, poi il ripensamento", si legge sul quotidiano. La ricostruzione va contro la scelta del dirigente della Roma, spinto dai Friedkin a cambiare idea dopo l'ok iniziale.

"Aveva detto sì", viene scritto sulla rosea. La gioia per la chiamata e poi i dubbi: i proprietari giallorossi avevano paura di perderlo, per loro è troppo centrale nel nuovo progetto. "Sms shock a Gravina nella notte: 'Non me la sento, presidente'", riassume ciò che è successo sulla Gazzetta. Era tutto fatto, non c'era nemmeno l'ostacolo del doppio ruolo: "Norme condivise. La Figc aveva approfondito la questione legale, non c'era incompatibilità".

Ora è tutto da rifare: Ranieri era il prescelto, ma ha rifiutato la Nazionale e voltato le spalle all'Italia. I tifosi della Roma gioiscono: "Da 'traditore' a nuovo re di Roma", l'altro titolo. La scelta, per prendere il posto di Spalletti, ora è tra Gattuso, De Rossi e Cannavaro.

