Grecia, Mandas: "Emozionante debuttare a Heraklion, spero che..."

Si è conclusa, per il momento, l'avventura in Nazionale di Mandas. Il greco è stato protagonista nell'amichevole contro la Slovacchia vinta 4 a 1, titolare in campo e provvidenziali alcuni suoi interventi, uno su tutti è il rigore parato a Duda. È rimasto a riposo per il secondo incontro, quello con la Bulgaria, a cui ha assistito dalla panchina.

Sono stati giorni intensi e pieni di soddisfazioni per il portiere della Lazio che ai microfoni di Grandsport ha raccontato così: "È stata un'emozione debuttare a Heraklion, dove mi trovavo per l'OFI, sono molto felice e non poteva accadere in modo migliore. Sono davvero felice che il mio debutto sia stato combinato con la mia presenza a Heraklion e spero che ci sia una continuazione simile. Siamo felici perché abbiamo sentito il sostegno dei tifosi e di tutta l'isola. Sono state due partite molto importanti per noi perché a settembre inizieremo le gare ufficiali”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE