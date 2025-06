La Grecia cala il poker alla Slovacchia: super gara di Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

Vittoria per la Grecia che, in amichevole, ha battuto la Slovacchia. La prima chance è per Duda che però dal dischetto non riesce a battere Mandas. È quindi Kōnstantelias ad aprire le marcature al 16’ ma gli slovacchi trovano poco dopo il pari con il gol di Hancko.

Nella ripresa il gruppo guidato da Jovanovic torna in vantaggio grazie alla rete di Pavlidis e poi cala il tris con il gol di Douvikas. In pieno recupero la Grecia fissa il punteggio sul 4-1 grazie all’autorete di Hmcar. Ottima prestazione da parte del portiere della Lazio Mandas, titolare per tutto il match e autore di una bella parata sul rigore di Duda.

