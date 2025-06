Calciomercato Lazio | Baroni cambia il Torino: inserimento per Tchatchoua

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Intreccio Lazio - Baroni: il mercato può riunire i loro. L'ormai ex tecnico biancoceleste si è seduto sulla panchina del Torino dopo l'esonero di Vanoli, e sta già programmando le prossime mosse da fare in estate insieme al diesse Vagnati. Oltre a Fazzini, che piace a entrambe le squadre, i granata starebbero interessati anche a Jackson Tchatchoua (così come l'Inter).

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, i granata puntano a stravolgere la fascia destra: Pedersen ha giocato poco e non ha convinto; Ali Dembélé potrebbe essere ceduto in prestito; e Borna Sosa e farà ritorno all'Ajax. Da qui arriva l'interesse di Baroni e del Torino per il terzino del Verona, già tenuto d'occhio da tempo proprio dalla Lazio, come vi avevamo raccontato. Scontro tra ex.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.