Burnley, Parker fa fuori Tchaouna: contro la Lazio parte dalla panchina
Manca sempre meno alla penultima amichevole estiva della Lazio. Si giocherà al Turf Moor contro il Burnley, la nuova squadra di Loum Tchaouna. L'ex giocatore della Lazio vuole dimostrare tutto il suo potenziale e togliersi qualche sassolino dalle scarpe contro la sua ex squadra, ma Parker per il momento lo gestisce e sceglie di farlo partire dalla panchina.
