Bolivia, attimi di paura: un calciatore è stato colpito da un razzo - VIDEO
Clamoroso ciò che è accaduto in Bolivia. Juan Godoy, attaccante dello Strongest, è stato colpito da un razzo proveniente dagli spalti dello stadio, proprio mentre stava disputando una gara di campionato. Il calciatore si è accasciato a terra ed è poi stato portato fuori dal campo, rimediando un’ustione di primo grado alla coscia. Ecco di seguito il video dell'accaduto riportato da Sportitalia.
