Lazio, Zaccagni sul rigore sbagliato: "Vi spiego come volevo calciarlo"
La Lazio ha espugnato il Turf Moor battendo 0-1 il Burnley. Decisivo il gol di Cancellieri nel secondo tempo, che ha sfruttato perfettamente il contropiede iniziato da Dele-Bashiru e rifinito da Pedro, che con un filtrante ha mandato in porta l'esterno italiano. Prima della sua rete, però, c'era stato il rigore sbagliato da Mattia Zaccagni, che si è fatto ipnotizzare da Weiß mantenendo il risultato sullo 0-0.
Nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, il capitano ha parlato proprio del suo errore dal dischetto spiegando la dinamica del tiro. Ecco le sue parole a riguardo: "Il rigore sbaligato? Volevo calciarlo centrale e alzare la palla, ma va bene lo stesso. Abbiamo vinto, rimane alle spalle".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.