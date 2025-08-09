Juve, Tudor: "Abbiamo una rosa importante. Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners"

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia dell'amichevole tra Borussia Dormund e Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor ha presentato la sfida in conferenza stampa. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Mercato? Noi facciamo aggiornamenti tutti i giorni, siamo in comunicazione, siamo in sintonia, si parla, si vede cosa si può fare, c’è società che lavora. Io sono qua a lavorare con questi ragazzi che ho a disposizione, una rosa importante, una squadra importante e seria che vuole fare il suo in campionato”.

“Bremer e Koopmeiners? Sarà la loro stagione, sono giocatori due forti, sono felicissimo di come li vedo, stanno facendo bene ognuno nel suo momento. Bremer che viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio, gli diamo ancora a minutaggio, vedremo quanto. Koop sta facendo bene, sta lavorando bene, avrà un ruolo importante in questa stagione”.

