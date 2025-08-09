WOMEN | Lazio, Le Bihan: "Sarà una stagione importante. Non vedo l'ora di..."

Clarisse Le Bihan, altra protagonista dell’amichevole della Lazio Women col Burnley, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. La biancoceleste ha fatto un punto sulla preparazione: “Per il momento siamo ancora imparando a giocare insieme alle nuove, fargli capire i concetti del mister. C’è anche il problema della lingua. Stiamo lavorando anche fisicamente. Ci sono dei progressi, abbiamo avuto buone sensazioni anche qui. Gruppo compatto? Penso che ognuna delle nuove aggiunga qualcosa al gruppo, buona energia. Sono brave ragazze sia a livello umano sia calcistico. Siamo contenti delle nuove arrivate, stanno capendo piano piano. Sarà una stagione importante per noi e con più qualità”.

“Per noi sarà importante iniziare forte, c’è questo torneo che permette anche di provare tutto prima del campionato. Vogliamo fare una grande stagione e essere prontissime già dal torneo. C’è una buona energia. Non vedo l’ora. Obiettivi personali? Voglio fare lo stesso dello scorso anno, aiutare la squadra e crescere perché possiamo farlo. Ho fame e voglio vincere. Non vedo l’ora di iniziare”.

“Per me la lingua non è stata difficile, avevo imparato l’italiano all’università. Non è mai stata un problema, è un momento di adattamento ora perché ci sono spagnole e inglesi. Hanno bisogno di capire bene, ma siamo molto serene e abbiamo tutte fame. C’è una buona energia”.

