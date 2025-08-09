WOMEN | Lazio, poker al Burnley: gol all'esordio per Vernis, doppietta di Goldoni

La Lazio Women ha superato il test col Burnley a pieni voti. Le biancocelesti, volate in Inghilterra insieme alla squadra di Sarri, hanno disputato l’amichevole contro la formazione inglese e sono riuscite a imporsi 4-1. Ampio spazio alle nazionali, Goldoni, Piemonte, Oliviero e Durante reduci dall'Europeo con l'Italia, in campo da titolari. Hanno avuto modo di esordire anche Monnecchi, Karczewska, Ashworth-Clifford e Vernis.

Il primo tempo si è concluso col vantaggio delle capitoline per 2-0, a sbloccare il match è stata Le Bihan seguita da Goldoni che ha realizzato il gol del raddoppio. Alla ripresa è arrivata la doppietta della centrocampista italiana che ha trasformato un rigore procurato dalla francese. Poco più tardi un altro tiro dal dischetto trasformato da Vernis, la sua prima rete in biancoceleste. Pochi minuti prima del triplice fischio, il timbro di Docherty che però non è servito a nulla.

