IL TABELLINO di Burnley - Lazio 0-1
Pre-season 2025/26
Sabato 9 agosto 2025, ore 16:00
Turf Morr, Burnley (ENG)
BURNLEY-LAZIO 0-1
Marcatore: 75` Cancellieri
BURNLEY: Hladky (46` Weiss); Walker (69` Edwads), Hartman (69` Pires), Esteve, Foster (69` Tchaouna), Anthony (69` Koleosho), Ekdal, Sonne (69` Larsen), Cullen, Hannibal, Laurent.
A disp.: Morrall, Barnes.
All.: Scott Parker
LAZIO: Provedel (59` Mandas), Rovella (59` Cataldi), Dele-Bashiru (77` Basic), Guendouzi, Zaccagni (59` Pedro), Romagnoli (46` Provstgaard), Tavares (46` Pellegrini), Dia (59` Castellanos), Cancellieri (77` Noslin), Lazzari (46` Gila), Marusic (59` Hysaj).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Ruggeri.
All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Craig Pawson
Assistenti: Scott Ledger - Blake Antrobus
IV ufficiale: Steve Copeland
NOTE.
Ammoniti: 15` Lazzari (L), 15` Hartman (B), 73` Castellanos (L), 75` Cancellieri (L)
Recupero: 3` st.
Al 52` Zaccagni (L) fallisce un calcio di rigore
