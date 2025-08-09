IL TABELLINO di Burnley - Lazio 0-1

Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Burnley - Lazio 0-1

Pre-season 2025/26 

Sabato 9 agosto 2025, ore 16:00

Turf Morr, Burnley (ENG)

BURNLEY-LAZIO 0-1

Marcatore: 75` Cancellieri 

BURNLEY: Hladky (46` Weiss); Walker (69` Edwads), Hartman (69` Pires), Esteve, Foster (69` Tchaouna), Anthony (69` Koleosho), Ekdal, Sonne (69` Larsen), Cullen, Hannibal, Laurent.

A disp.: Morrall, Barnes.

All.: Scott Parker

LAZIO: Provedel (59` Mandas), Rovella (59` Cataldi), Dele-Bashiru (77` Basic), Guendouzi, Zaccagni (59` Pedro), Romagnoli (46` Provstgaard), Tavares (46` Pellegrini), Dia (59` Castellanos), Cancellieri (77` Noslin), Lazzari (46` Gila), Marusic (59` Hysaj).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Ruggeri.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Craig Pawson

Assistenti: Scott Ledger - Blake Antrobus

IV ufficiale: Steve Copeland

NOTE

Ammoniti: 15` Lazzari (L), 15` Hartman (B), 73` Castellanos (L), 75` Cancellieri (L)

Recupero: 3` st.

Al 52` Zaccagni (L) fallisce un calcio di rigore

