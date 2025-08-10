Lazio, difesa e contropiede: le armi di Sarri stendono il Burnley

RASSEGNA STAMPA - Il successo della Lazio nell'amichevole contro il Burnley ha messo in evidenza tutti i progressi effettuati dalla squadra di Maurizio Sarri in questo precampionato. Ai biancocelesti è bastata un'azione in contropiede chiusa dalla rete di Cancellieri per superare gli inglesi, al termine di una prova che ha messo in luce, ancora una volta, la grande solidità difensiva ritrovata e l'abilità nello sfruttare gli spazi con i velocisti per fare male all'avversario.

Difesa e contropiede, sono queste le armi che Mau sta sfruttando per sopperire alla carenza di fantasia in mezzo al campo. Le difficoltà ieri non sono mancate, come evidenziano le tre traverse centrate dai Clarets, ma la Lazio ha saputo soffrire senza cadere, riuscendo a sfruttare una delle poche ripartenze concesse dagli avversari. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, con lo schieramento maggiormente aperto del Galatasaray era stato più facile sfruttare la profondità per ripartire, discorso venuto meno contro un Burnley più chiuso e compatto.

I miglioramenti da effettuare sono ancora evidenti. Manca velocità nel palleggio e serve maggiore creatività in fase di costruzione, ma tra il ritardo di condizione di Zaccagni, la mononucleosi di Isaksen e l'infortunio di Dia, la Lazio ha perso grande qualità. Con quello che ha a disposizione Sarri sta riuscendo a dare un'identità chiara alla squadra, che potrebbe fare della fase difensiva e delle ripartenze i propri valori aggiunti.

