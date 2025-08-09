Lazio, Pedro esulta e ringrazia l'Inghilterra: "È sempre bello giocare qui!" - FOTO
09.08.2025 19:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È bastato un filtrante dei suoi per decidere la partita. C'è tantissimo di Pedro nel gol di Cancellieri, che ha deciso l'amichevole inglese tra Burnley e Lazio al Turf Moor. Lo spagnolo, entrato nel secondo tempo, ha gestito benissimo l'appoggio di Dele-Bashiru, servendo in profondità l'ex Parma che a tu per tu con il portiere avversario non ha sbagliato. Al termine della gara ha pubblicato alcune foto su Instagram ringraziando tutto il popolo inglese, che l'ha riaccolto dopo la sua esperienza al Chelsea. "È un piacere aver giocato di nuovo in Inghilterra, come sempre!! Bella gente e bel paese!! Sempre Forza Lazio!!", questo è ciò che ha scritto. Di seguito il post.