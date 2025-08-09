WOMEN | Lazio, Goldoni: "Sono super entusiasta. Mi auguro che..."

Eleonora Goldoni, centrocampista della Lazio Women, ha parlato a margine dell'amichevole col Burnley in cui si è resa protagonista con una doppietta. La biancoceleste, ai microfoni dei cronisti presenti, ha dichiarato: "Mi sento bene, sono super entusiasta. Ho portato a casa un percorso fantastico con la Nazionale che mai avrei potuto immaginare. È stato un grande arricchimento personale lo stare con quel gruppo che è diventato non solo di compagne ma anche di amiche. Cercando di cogliere ogni minimo particolare, sia dentro che fuori dal campo. Cercherò di portare quello che ho imparato anche qui alla Lazio".

"Chi è stato in Nazionale come me si è appena aggregato. Siamo qui da qualche giorno, ma abbiamo già trovato una squadra che sta lavorando bene. Il livello si è alzato, con competitività in tutti i ruoli. Credo che questa squadra possa ambire ai primi tre posti della classifica, perché la qualità c'è. Le prospettive sono chiare".

"Campionato? Credo che questo format permetterà a tutte le squadre di migliorare la propria posizione fino alla fine del campionato. Questo è il nostro obiettivo. Le gare sono tante, il campionato è lungo e noi abbiamo dimostrato lo scorso anno di non mollare mai".

"Mi auguro che i risultati e i numeri di quest'estate non rimangano solo tali. Non vogliamo che vengano lasciati lì. Abbiamo una stagione davanti e grandi prospettive. Ci sono tante persone che stanno investendo nel nostro mondo. Dobbiamo continuare a sentire fiducia nel nostro movimento".

"È stato un tuffo nel passato, quando facevo il college degli USA. Per me è stata una bellissima esperienza. Voglio ringraziare sia la Lazio che il Burnely per questa esperienza".

