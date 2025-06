Calciomercato Lazio | Tchatchoua, c'è anche l'Inter: si prepara l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter pensa già al post Champions League. La disfatta contro il PSG non ferma la società nerazzurra, che secondo quanto riportato da TMW si sarebbe già buttata sul mercato. Nelle prossime settimane, infatti, potrebbe arrivare l'affondo decisivo per Jackson Tchatchoua del Verona per circa 12 milioni di euro più bonus.

Sul terzino di recente era spuntato anche l'interesse della Lazio, come vi avevamo raccontato. Lotito e Fabiani, però, al momento sono concentrati sul ritorno di Sarri in panchina: di mercato si parlerà successivamente.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.